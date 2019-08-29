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четверг, 29 августа 2019 15:34

Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"

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Председатель фракции &quot;Голос&quot; объяснил слова Вакарчука о &quot;надпозицию&quot;
По большому счету от парламента будет зависеть демократия в Украине, говорит Сергей Рахманин. Фото: @GolosZmin

"Голос" будет поддерживать любые инициативы других фракций, если они будут означать реформы и укрепление национальной безопасности.

Об этом Gazeta.ua в кулуарах сказал председатель фракции политсилы Сергей Рахманин.

"Свою позицию мы называем "надпозицией". В этом слове нет никакой надменности. Хотим находиться над схваткой. Чтобы поддерживать инициативу любой фракции, направленную на продолжение реформ в Украине, улучшение инвестиционного климата, укрепление безопасности. И жестко противостоять попыткам выходить за красные линии - нацбезопасности Украины, ее суверенитета и демократии.

В каждой конкретной ситуации формировать тактические действия. Сейчас трудно говорить, еще ничего нет. Пока есть только планы, обещания, предложения. Ни одного законопроекта Верховная Рада еще не принимала. У нас немногочисленная, но очень профессиональная фракция. Очень хорошо друг друга знаем, доверяем. Есть все возможности влиять на законотворческий процесс, несмотря на то, что не получили руководящие должности", - объяснил нардеп.

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"Формирование Кабинета министров происходило исключительно "Слугой народа ". Поэтому о перспективах правительства надо спрашивать у них, а не у нас.

Вполне понятно, что они уже согласовали министров и за них проголосуют. Как будет выглядеть состав правительства, нам об этом никто не сообщал.

Пока что никаких прогнозов делать невозможно. Увидим первые решения. Сейчас просто определенное количество людей зашли в Верховную Раду, приняли присягу и получили полномочия голосовать и принимать законы. Что это будут за законы, как они будут приниматься, что будет приоритетом - не знаю. Так же, как не знал и 2 месяца назад.

Определенное количество людей зашли в Верховную Раду, приняли присягу и получили полномочия голосовать и принимать законы

По большому счету от парламента будет зависеть демократия в Украине. Зависит все. Ведь принимаются законы, по которым живем. Будет ли конец парламентаризма? Здесь достаточно людей с мозгами, здравым смыслом и уровнем ответственности.

Если законы будут рассматривать без процедур регламента - прохождение через комитеты, первое-второе чтение, внесение поправок. То это действительно является серьезной угрозой законотворческому процессу.

С обновлением политики большое количество граждан связывают надежды. Кредит доверия пока не исчерпан. Теперь от власти зависит, как она реализует этот кредит. Она получила огромную поддержку. Имела формальные основания говорить, что не в состоянии делать какие-то конкретные вещи, потому что не сформировано правительство. Теперь, начиная с сегодняшнего дня, у них будут все карты на руках. Чтобы воплотить все, что они обещали и все, что от них ожидают граждане", - сказал Рахманин.

Сегодня состоялось торжественное заседание Верховной Рады ІХ созыва. 424 народных депутата присягнули на верность Украине.

Впервые в истории Украины одна партия получила большинство мест в парламенте. "Слуга народа" вместе с мажоритарщиками набрала 254 места. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли в ВР 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест заняли самовыдвиженцы.

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