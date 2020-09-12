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суббота, 12 сентября 2020 19:20

Председатель Черниговской ОГА подал в отставку

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Председатель Черниговской ОГА подал в отставку
Андрей Прокопенко подал заявление об отставке. Фото: "Цензор.нет"

Председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко подал заявление об отставке.

Сообщил об этом в Facebook.

"Основная причина - это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый глава ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла", - заявил Прокопенко.

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"Знаете, есть такая пословица: "В согласии и малые дела растут, а без согласия и большие разрушаются". Любой конфликт - он вредит обеим сторонам, а в нашем случае - он может вредить президенту и нашей политической силе. Поэтому я не буду его углублять", - добавил Прокопенко.

Из-за ошибок, которые допустили в изменениях в Избирательный кодекс, кандидаты на местных выборах не смогут полноценно вести агитацию. Об этом говорят в Комитете избирателей Украины.

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