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Председатель Антикорсуда не смогла объяснить происхождение 20 земельных участков

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Председатель Антикорсуда не смогла объяснить происхождение 20 земельных участков
Танасенко с мужем задекларировали 26 земельных участков. Фото: УНИАН

Председатель Высшего антикоррупционного суда Украины Елена Танасевич уклонилась от ответа на вопрос относительно ее зарплаты и происхождения имущества.

После заседания ВАС, где Танасевич избрали председателем суда, журналисты спросили ее о зарплате.

"Зарплата предусмотрена законом Украины "О судоустройстве и статусе судей". Она равна с вознаграждением судей апелляционной инстанции. Вы можете открыть закон или в конце года посмотреть электронную декларацию - они есть в свободном доступе. Я еще не подсчитывала свою заработную плату", - сказала Танасевич.

На упрек журналистов, что на брифинге нужно отвечать на вопросы, сказала: "Я ответила так, как считала нужным".

Также представители СМИ поинтересовались происхождением 20 земельных участков, которые новоназначенная глава ВАС указала в декларации.

"Земля указана в декларации. Она прошла полную проверку Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. Прежде чем задавать вопросы, можно ознакомиться с декларацией. Там указано основание приобретения права собственности", - сказала Танасевич.

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Сегодня Высший антикоррупционный суд избрал Елену Танасевич председателем. Зарплата судьи в 2017-м составила 220 тыс., ее мужа - более 1 млн грн. Совокупно семья задекларировала 26 земельных участков.

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