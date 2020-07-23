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четверг, 23 июля 2020 18:02

Предприниматели Барабашово считают, что Ярославский подставляет Зеленского с "Большой стройкой"

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Предприниматели Барабашово считают, что Ярославский подставляет Зеленского с &quot;Большой стройкой&quot;
Фото: hk.npu.gov.ua

Ассоциация предпринимателей ТЦ "Барабашово" написала открытое письмо президенту DCH Александру Ярославскому.

Об этом говорится на официальной странице Ассоциации в Facebook.

В открытом письме Ассоциация обращает внимание на участившиеся случаи поджогов в Харькове, которые используются в качестве средства устрашения людей, не поддерживающих решения чиновников в городе.

"Наши торговые объекты на ТЦ "Барабашово" пылают регулярно. И по "странному стечению обстоятельств" именно те, которые оказались на пути строительства скандальной дороги. "Красный петух", похоже, - давнее излюбленное средство харьковской городской власти и Вашего партнера Геннадия Кернеса при строительстве скандальных дорог", - сказано в обращении.

Потому Ассоциация предпринимателей ТЦ "Барабашово" поддерживает обращение Ярославского к главам МВД, СБУ и Генеральной прокуратуры с просьбой разобраться в ситуации с поджогом техники, выполняющей работы по строительству дороги, которая пройдет через ТЦ "Барабашово" и призывают правоохранителей обратить внимание на их аргументы.

В Ассоциации напоминают случай строительства дороги через парк им. Горького.

"Тогда тоже сожгли несколько единиц техники и цинично пытались обвинить в этом протестующих. Годы идут, а методы не меняются. И такая "особенность" - дикость не только для крупных международных инвесторов и для представителя малого бизнеса", - сказано в открытом письме.

Предприниматели Барабашово утверждают, что регулярно получают угрозы, сталкиваются с трудностями, которые исходят в том числе от близких к Ярославскому спортсменов-регбистов.

"Мы постоянно получаем угрозы на телефоны, нас облагают необоснованными проверками, создаются искусственные проблемы и трудности, в том числе и со стороны отдельных коммунальных предприятий города. Увы, но нам удалось зафиксировать с помощью видеосъемки угрозы со стороны людей, связанных с командой "Олимп", которую Вы поддерживаете", - сказано в обращении Ассоциации предпринимателей ТЦ "Барабашово".

Предприниматели утверждают, что национальный проект "Большая стройка", который призван "сшить Украину", актуален и стратегически важен для страны. Но они сожалеют, что первым совместным с международным партнером проектом для Ярославского стало строительство дороги, которая "не только не "сшивает", а по словам предпринимателей Барабашово, "убивает" бизнес тысяч представителей малого и среднего бизнеса.

"Это, мягко говоря, репутационно уязвимый проект для всего цивилизованного и социально-ответственного бизнеса, - утверждают в Ассоциации предпринимателей ТЦ "Барабашово". - Мы также являемся сторонниками привлечения в наш город инвестиций и сотрудничества с крупным международным бизнесом. Но при этом важно сохранить уже существующие рабочие места, созданные малым бизнесом, сохранить возможность людям зарабатывать на жизнь".

Также предприниматели напомнили, что строительство дороги началось без предусмотренных на то процедур и с нарушением законодательства.

Предприниматели Барабашово надеются, что Министерство внутренних дел Украины, Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины, к которым обратился Ярославский, также обратят внимание на эти обстоятельства.

Напомним, ранее директор Всеукраинской антикоррупционной палаты Андрей Ильгов сравнил харьковского бизнесмена Александра Ярославского с гопником после нападения неизвестными на палатку экологической экспедиции на месте строительства скандальной дороги Кернеса и Ярославского через Барабашово.

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