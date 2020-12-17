Правящая коалиция в Киевском облсовете хочет удержать все комиссии в своих руках

СМИ: "Слуги народа" наращивают диктатуру в Киевском облсовете ". Фото: mpz.brovary.org

Коалиция из трех партий, "Слуги народа", "Батькивщины" и ОПЗЖ, в Киевском областном совете хочет изменить регламент совета так, чтобы полностью контролировать все комиссии.

Об этом пишет Obozrevatel.

Издание утверждает, что проект регламента, подготовленный коалицией и обнародован на сайте совета, свидетельствует о том, что в Киевском облсовете хотят полностью лишить оппозицию (фракции "ЕС" и "ЗА БУДУЩЕЕ") любого реального участия в работе комиссий.

В частности, проект регламента содержит следующее положение:

Количество депутатов Рады в постоянной комиссии не может превышать 9 депутатов. В случае неизбрания Советом депутата к определенной постоянной комиссии, об участии в которой депутат подал заявление, он должен быть обязательно избран в состав постоянной комиссии, численность которой не превышает установленное выше ограничение в количестве депутатов (не более 9 депутатов).

При этом в действующем регламенте и законодательстве нет нормы о верхней границе количества депутатов в комиссии.

"Нормы о верхней границе количества депутатов не было в предыдущей версии регламента. Нет ее и в законе "О местном самоуправлении". Единственным объяснением этой норме является текущая ситуация в комиссиях, которая, напомню, заключается в том, что там нет ни одного оппозиционного депутата. Эта норма приобретает смысл, если предположить, что кто-то очень хочет иметь тотальный контроль над всеми комиссиями. Если до настоящего сформированных комиссий добавить недостаточное до девяти количество депутатов, то в плане контроля ничего не изменится, даже если это будут оппозиционные депутаты. Большинство в комиссиях останется за "ширмой", - пишет издание.

Кроме этого, депутата, согласно этому пункту, могут легко назначить в комиссию, в которую он не подавался.

"А изменения, предложенные вторым предложением этой статьи, в сочетании с искусственным установлением максимального количества депутатов в комиссии, оставляют возможность совету "назначать" депутатов в те постоянные комиссии, в которые они не подавались. Для этого легко можно создать никому не нужные комиссии, ничего не регулировать, не контролировать бюджет и тому подобное. Зато формально всех оппозиционных депутатов "трудоустроят", - говорится в статье.

Также в проект регламента хотят усложнить увольнение главы облсовета - предлагается, чтобы для этого были необходимы две трети голосов депутатов, а не половина, как сейчас.

Издание отмечает, что предложенные изменения противоречат законодательству, в частности закону "О местном самоуправлении".