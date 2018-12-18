Правительство выделит кругленькую сумму на строительство метро на Виноградарь

Метро на Виноградарь будут строить около 3 лет. Фото: Itc

Кабинет министров выделит на строительство метро на столичный массив Виноградарь 2,5 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, представляя приоритетные направления работы правительства на 2019 год.

"Мы сегодня примем решение о том, чтобы поддержать очень важный инфраструктурный проект для столицы - строительство метро на Виноградарь. Сегодня мы поддержим решение и 2,5 миллиарда правительственной поддержки будут направлены на то, чтобы столица могла реализовать этот проект", - сказал Гройсман.

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Киевский метрополитен заключил договор с ПАО "Киевметрострой" о строительстве Сырецко-Печерской линии на жилой массив Виноградарь. Новый участок линии метрополитена будет состоять из 2 станций - Мостицкой и Проспекта Правды, а также участка вилочного ответвления в направлении станции Виноградарь. Строительные работы продлятся около 36 месяцев. Компания обязалась выполнить указанные работы за 5,981 млрд грн.