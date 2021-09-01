Правительство уволило уполномоченного по делам ЕСПЧ Лищину

Лещину уволили по собственному желанию. Фото: interfax

Кабинет министров уволил Ивана Лещину с должности заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства, сообщает Европейская правда.

На своей странице в Facebook Лещина объяснил, что его уволили по собственному желанию.

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В апреле 2020 года Кабмин переназначил Лещину в должности заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

Лещина стал правительственным уполномоченным по делам ЕСПЧ в июне 2016 года. В должности среди прочего он курировал процессы против России в Страсбурге.

На внеочередном заседании 19 августа депутаты Харьковского облсовета проголосовали за увольнение Артура Товмасян с должности председателя. Заседание началось именно с рассмотрения вопроса об увольнении Товмасян в связи с преждевременным прекращением полномочий. "За" проголосовали 88 депутатов.