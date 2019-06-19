Правительство уволило троих глав ОГА. Фамилии всех не называют

Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента Владимира Зеленского об увольнении еще троих глав облгосадминистраций.
Решение правительство приняло в среду.
"Одобрено увольнение трех глав ОГА", - сказал вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет "Інтерфакс-Україна"
Один из уволенных - руководитель Ровенской области Алексей Муляренко.
Их будут рассматривать на следующем заседании правительства.
Никаких фамилий однако на открытой части заседания правительства не прозвучало.
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Президент Владимир Зеленский встретился с олигархом Ринатом Ахметовым. Об этом в Twitter сообщил журналист Роман Кравец.
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