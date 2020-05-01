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пятница, 01 мая 2020 17:12

Правительство теряет контроль над ситуацией в стране - Павленко

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Правительство теряет контроль над ситуацией в стране - Павленко
Фото: eurosolidarity.org

Правительство президента Владимира Зеленского теряет контроль над ситуацией в стране. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко.

"Правительство теряет остатки контроля над тем, что происходит в стране. Это не страшилка - это то, к чему надо быть готовым. Это значит, что сейчас очень большое внимание должно быть приковано к обществу. Потому что сейчас в местах, где живут люди, очень многое будет зависеть от того, как местные власти справятся или не справится с таким стихийным выходом из карантина", - убежден Павленко. Он отметил, что двойные стандарты власти разрушают ее авторитет среди граждан.

"После "Велюра", после того, что люди наглядно увидели, что одним карантин, а другие могут себе "штабы" в ресторанах создавать, и в городах, и в селах очень много будет такого: раз вы так с нами - то и мы так с вами. Но чтобы не получилось так, что это породит больше проблем", - предостерегает Павленко.

"Сейчас большое внимание должно быть на местное самоуправление, на то, будет ли оно способно справиться с этим вызовом. И как раз правительство должно сейчас обратить внимание на это. Проводить не какие-то "лубочные" сеансы связи с мерами, а действительно посмотреть на те параметры, к которым местные общины должны быть готовы. Обеспечены ли они ресурсами для этого, смогут ли они те рынки открыть, несмотря на 1-2 мая. Транспортная сеть способна ли это выдержать. Вот на это сейчас должна идти энергия и время этих "штабов" и всего, что там насоздавали. Будет ли это? Я думаю, что в ближайшие недели мы будем видеть "разгул стихии", - прогнозирует Ростислав Павленко.

"Европейская Солидарность"
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