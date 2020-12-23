Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист

Правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем работает с марта. Фото: kmu.gov.ua

Правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем проработало в 2020 году на тройку. Об этом Gazeta.ua сказал экономист Владимир Дубровский.

"Правительство Шмыгаля изначально было слабое. Его набирали на скорую руку. А предыдущее сместили без объяснений - не понравились, все, ушли.

Подбирался не для реформ, а чтобы хоть как-то управлять, выживать. Отбирали менеджеров без высоких амбиций. Такие создают меньше конфликтов и лучше приспосабливаются. Даже такие скандальные вещи, как назначение Шкарлета, пока проходят.

Шмыгалю не нужно делать реформы, которые будут кому-то поперек горла. Не наживает себе врагов. Как ахматовский менеджер (в 2017-19 гг. работал на руководящих должностях в ДТЭК олигарха Рината Ахметова. - Gazeta.ua) хорошо умеет находить компромиссы. Это не эффективное управление страной.

Этот год правительство отработало на троечку с плюсом. По крайней мере не произошло катастроф. Но и особенно хорошего сказать нельзя. Правительство Гончарука имело достижение - земельная реформа. При нынешнем - медицинская реформа похоронена. Министра здравоохранения Степанова не увольняют, потому что желающих на его место не много. Образовательная реформа находится в коме.

Работу Министерства экономики вообще не видно. Бюджет на следующий год раздутый, поступления - нереалистичны. Минфин не занимается налоговой реформой.

Витренко (21 декабря правительство назначило Юрия Витренко в.и.о. министра энергетики. - Gazeta.ua) усилит Кабмин, он специалист, визионер. Есть надежда, что не будет действовать в интересах бизнес-групп. Его назначение выглядит, как ослабление позиций Ахметова на энергетическом рынке", - говорит Владимир Дубровский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Буславец после публикаций НАБУ подала в отставку

4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Тогда же парламент утвердил новый состав Кабинета министров. Правительство с премьером Алексеем Гончаруком уволили.