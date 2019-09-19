Правительство сдвинуло сроки открытия рынка земли

Рынок земли в Украине заработает с 1 октября 2020-го.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с аграриями.

"Мы открываем рынок земли не сразу. К этому нужно подготовиться. Откровенно скажу: мы думали сделать это с 1 июля следующего года. Потом проконсультировались с людьми, которые обрабатывают землю. Они сказали, что не очень хорошая идея делать это летом. Поэтому сейчас модель, которую мы предлагаем, предусматривает открытие рынка с 1 октября следующего года", - сказал Гончарук.

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Сейчас в Украине действует мораторий на продажу земли. Это означает, что владельцы земельных паев не могут ими полностью распоряжаться, а точнее - могут только сдавать паи в аренду. Последний раз мораторий продолжали в 2018-м. Тогда Минэкономразвития предлагал президенту ветировать этот закон, ведь он нарушает право украинского на собственность.

По оценкам Всемирного банка, открытие рынка земли в Украине позволило бы повысить ВВП на 0,6-1,6 процентных пункта и привлекать около $1,5 млрд дополнительных инвестиций в год.