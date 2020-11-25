Правительство продлило экономические санкции против РФ

Решение правительство приняло на заседании в среду. Фото: Reuters

Кабинет министров Украины продлил до конца 2021 года экономические санкции против Российской Федерации. Решение правительство приняло на заседании в среду.

Постановление продолжает до 31 декабря 2021-го действие режима наибольшего способствования ВТО. Он предусматривает применение более высоких ставок ввозной пошлины для российских товаров вместо нулевой ставки, действовавшей на некоторые российские товары в соответствии с соглашением о режиме свободной торговли между странами СНГ, сообщает "Радіо Свобода"

В прошлом году в марте вступили в силу украинские санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

В мае 2019 года Украина дополнила перечень российских товаров, которые запрещены к ввозу. Среди них есть несколько групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств. Общая стоимость этой продукции составляет $510 млн в год.

Также правительство утвердило введение специальной пошлины для товаров из России, которое применяется с 1 августа 2019 года независимо от других видов пошлины.

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Кабинет министров Украины ограничил импорт продукции происхождением из РФ в декабре 2015 года. Экономические санкции против страны-агрессора продолжают ежегодно. 7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.