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пятница, 18 октября 2019 22:46

Правительство призывают выбрать языкового защитника

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Правительство призывают выбрать языкового защитника
Просят определиться с языковым омбудсменом. Фото: vlasno.info

Активисты призвали правительство назначить "защитника" для украинского языка. Текст обращения опубликовали на Портале языковой политики.

В тексте речь идет о реализации закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и о назначении языкового омбудсмена. Активисты отметили, что претендентов на эту должность пока нет. Также Кабмин не предусмотрел расходов на реализацию закона, сообщили в Укринформ.

Также в обращении заметили и нарушение вышеупомянутого закона, согласно которому омбудсмена должны были назначить еще до 16 октября. А еще раньше должны рассмотреть проект изменений в госбюджет на этот год в части, которая касалась деятельности Национальной комиссии по стандартам государственного языка и уполномоченного по защите государственного языка.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля. Согласно его положениям, правительство должно создать Национальную комиссию по стандартам государственного языка и выбрать языкового омбудсмена.

Уполномоченный защищать язык рассматривал жалобы и смог штрафовать субъекты хозяйствования за нарушение требований закона относительно применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

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"Почему это назначение важное? До сих пор нет ответственного за защиту украинского языка как государственного и некому от имени государства защищать права граждан Украины на получение государственным языком информации и услуг в сферах общественной жизни на всей территории Украины и устранения препятствий и ограничений в пользовании государственным языком", - сообщает движение "Українська дія" в Facebook.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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