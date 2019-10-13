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воскресенье, 13 октября 2019 00:43

Правительство приняло новые кадровые решения

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Правительство приняло новые кадровые решения
Гончарук собрал заседание Кабмина. Фото: Укринформ

Кабинет министров принял ряд кадровых решений во время своего заседания 12 октября.

В частности, правительство назначило двоих заместителей министра энергетики и защиты окружающей среды. Ими стали Роман Абрамовский и Алексей Рябчин.

Также состоялся ряд увольнений. С должности государственного секретаря Министерства здравоохранения уволили Артема Янчука, с должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации - Леонида Евдоченко.

Уволили Виталия Петрука с должности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Правительство объявило конкурс на занятие этой должности. Временно агентством будет руководить заместитель председателя этого ведомства Владимир Фещенко.

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Кадровые перестановки произошли и в Государственной экологической инспекции – правительство уволило первого заместителя председателя Игоря Яковлева, а временно исполнять обязанности председателя будет Виктор Канцурак.

Кабмин уволил Андрея Кравченко с должности заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства.

На должность председателя Государственной регуляторной службы объявили конкурс и внесли изменения в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год.

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