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Правительство предлагает повысить пенсии за счет самых бедных. Но есть и другой путь

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Правительство предлагает повысить пенсии за счет самых бедных. Но есть и другой путь
Экономический эксперт Дмитрий Марунич. Фото: РИА Новости Украина

Правительственный законопроект, призванный упорядочить систему расчетов размеров прожиточного минимума и социальных выплат (№ 5045) – это попытка улучшить уровень пенсионного обеспечения благодаря существенному ухудшению уровня социальных выплат. В то же время есть реальные предложения, как существенно увеличить пенсии гражданам, не отбирая деньги у самых обездоленных. Но для их реализации нужна политическая воля, считает экономический эксперт Дмитрий Марунич.

Как пишет Марунич на своей странице в Facebook, проект позитивный, поскольку, как утверждает правительство, призван приблизить номинальный прожиточный минимум к реальному. Что, в свою очередь, повлечет повышение пенсий, зарплат и т.д. Но не все так хорошо, как кажется, в проекте скрыто немало подводных камней. Один из которых – "отвязка" прожиточного минимума от целого ряда социальных выплат.

"Фактически это попытка улучшить уровень пенсионного обеспечения благодаря существенному ухудшению уровня социальных выплат. Что грозит повышением социального недовольства наиболее социально незащищенных слоев населения. При этом никаких гарантий направления сэкономленных средств именно на повышение пенсий нет. Поэтому можем предположить, что очень вероятно обещания власти так и останутся лишь обещаниями", – отмечает эксперт.

В то же время, по его словам, есть предложения, которые позволяют существенно повысить пенсии не за счет самых обездоленных. В качестве примера он приводит предложения лидера партии "За майбутнє" Игоря Палицы, которые народный депутат разместил в своем блоге. Речь о повышении прожиточного минимума для нетрудоспособных в два раза и, соответственно, повышении пенсий. 350 млрд грн, необходимые для повышения среднего уровня пенсий до 5,5 тыс. грн, можно получить, ликвидировав контрабанду на таможне, государственную коррупцию и уклонение от уплаты налогов.

Как отмечает Марунич, для рассмотрения и реализации этого предложения правительство должно продемонстрировать политическую волю. Поскольку противостоять придется не только контрабандистам и коррупционерам. Но и МВФ, который выступает категорически против улучшения пенсионного обеспечения в Украине.

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