Правительство подготовило сюрприз пенсионерам

Выплата будет одноразовой. Фото: korrespondent.net

Украинцы с минимальными пенсиями получат одноразовую доплату в размере 2410 грн.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время совещания в Пенсионном фонде.

"Предлагаем осуществить доплату к их пенсиям в размере 2410 грн. Почему я говорю именно о такой выплате? Это дополнительный ресурс, который получили от закона о евробляхах. Впервые в Украине явление, которое наносило ущерб всей стране, было обращено на пользу наших граждан", - сказал Рева.

Средства поступят на счета в марте-апреле. Это невыплаченная индексация за 2015-2016 годы, добавил президент Петр Порошенко.

"В 2015-2016 годах государство отдавало каждую копейку плательщика налогов и взносов в Пенсионный фонд, все делало для защиты государства. Тогда было принято решение, что возможности для индексации пенсии не было. Сегодня мы нашли возможности для того, чтобы вернуть индексацию 2015-2016 годов пенсионерам - в первую очередь тем, кто получает минимальную и ниже минимальной пенсии", - пояснил президент.

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С 1 марта в Украине вырастут пенсии для всех категорий граждан. В среднем - на 17%. Это первый автоматический перерасчет выплат в соответствии с инфляцией и ростом средней зарплаты. Деньги на него заложены в государственном бюджете.