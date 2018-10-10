Правительство определилось с суммой для ликвидации последствий в Ичне

ГСЧС планирует разминировать территорию вокруг Ични до 15 декабря. Фото: radiosvoboda.org

Кабинет министров выделит 100 млн грн на ликвидацию последствий взрывов боеприпасов на арсенале в Ичне Черниговской области.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседание правительства.

"Сегодня мы примем решение для того, чтобы выделить 100 миллионов гривен на восстановление в Черниговской области тех населенных пунктов, где были проблемы или разрушения. Фактические поручения администрации по мобилизации стройматериалов и необходимых специалистов уже предоставлены, сейчас такие резервы сформированы", - сказал Гройсман.

Средства возьмут из резервного фонда. Они будут направлены на восстановление жилья и инфраструктуры, поврежденных взрывами.

Главным премьер назвал разминирование.

"Для нас очень важно, чтобы мы быстро завершили тушение, чтобы быстро начали разминирование территорий", - подчеркнул он.

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9 октября примерно в 3:00 на военных складах вблизи арсенала ВСУ возле Ични на Черниговщине начались взрывы. На месте работают специалисты, к ликвидации пожара привлекли танки. Из близлежащих районов эвакуировали жителей. Основной версией взрывов рассматривают диверсию со стороны России.