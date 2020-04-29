Правительство ограничило зарплаты чиновникам

Ограничения установлены с апреля

Кабинет министров ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц.

Соответствующее решение правительство поддержало на заседании в среду.

Постановление применяется к зарплатам с 1 апреля этого года.

Ограничения зарплат чиновниками поддержала ранее Верховная Рада, приняв предлагаемые правительством изменения в государственный бюджет. Речь идет об ограничении в 10 минимальных зарплат.

Сейчас минимальная зарплата - 4723 грн.

При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска, пишет "Економічна правда".

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Президент Владимир Зеленский получил 22 500 грн зарплаты за март. Это вдвое меньше, чем получает министр внутренних дел Арсен Аваков.