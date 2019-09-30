Правительство объявило войну "черным" копателям янтаря

Вооруженные банды зарабатывают на янтаре миллионы долларов, говорят в Кабмине.

Экспорт необработанного янтаря собираются запретить, а сам нелегальный вывоз - "серьезно" криминализировать.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в понедельник.

"Еще одна беда - экологическая. Это янтарь. Видели в прессе эти лунные пейзажи, уничтоженные гектары лесов. Это нужно прекратить.

Мы поработали пару недель. По поручению президента вышли на определенную логику, модель. Главный замысел состоит в том, чтобы одновременно криминализировать нелегальный вывоз янтаря из Украины.

Если объяснить картинку простыми словами, то есть залежи янтаря в лесу. Если их добывать цивилизованным способом (получить лицензию, сделать карьер, нормально все упорядочить), то ты можешь добыть оттуда 100% камни. Но нужно туда инвестировать, получить официальный документ от государства, платить налоги, трудоустраивать людей.

Вместо этого "старатели" так называемые с помощью насосов, вооруженные парамилитарные группировки бандитские просто заходят в лес и вымывают то, что на поверхности, - 20%. А после того все, что добыли тихонько контрабандой, вывозят в Польшу, реже - в Прибалтику. Объемы фантастические - миллионы долларов. Там делают документы, там оседают налоги. Мы 80% камней теряем под землей, мизер нелегально без всякой пользы для государства идет в другие страны, там платятся налоги. А потом все это продается в Китай.

Китайцы потом на этом делают добавленную стоимость и продают нам украшения", - рассказал Гончарук.

Премьер заявил: "Украинское правительство не будет с этим мириться". И вспомнил о законопроекте.

"Есть законопроект, который предлагает, во-первых, запретить экспорт янтаря-сырца необработанного. Криминализировать нелегальный вывоз янтаря, ввести серьезную ответственность.

Немного упростит процедуру получения официальных документов для земли, которая уже повреждена. Где еще камни есть. Еще можно 80% оттуда добыть. Сможем цивилизованно отдать "белым" участникам эти участки. Чтобы после того, как изымут оттуда камни, провели рекультивацию. Вернуть плодородный слой поверхности, чтобы вновь начал расти лес", - сказал глава правительства.

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Копатели янтаря повредили более 7 тыс. га земель в трех регионах Украины. Из них более 6 тыс. га - земли лесного фонда, более 1 тыс. га - земли сельскохозяйственного назначения.