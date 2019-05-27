Правительство Гройсмана уходит в отставку: Парубий назвал дату

Парубий дал поручение комитету рассмотреть отставку Гройсмана. Фото: УНИАН

Парламент планирует рассмотреть вопрос отставки членов Кабинета министров в четверг, 30 мая.

Об этом на согласительном совете заявил председатель ВР Андрей Парубий.

"Мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров Украины. По закону, Верховной Раде предоставляется 10 дней, и мы входим в те 10 дней на этой пленарной неделе. Поэтому даю поручение Комитету правовой политики рассмотреть в среду на комитете, чтобы мы в четверг могли рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров и премьер-министра Украины", - сказал Парубий.

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20 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку. Премьер-министр Владимир Гройсман написал заявление об отставке 20 мая, 23 мая Верховная Рада зарегистрировала этот документ. Отставка главы правительства влечет отставку всего состава Кабмина.