Правительство Гройсмана уходит в отставку: Парубий назвал дату

 
Ексклюзивы
1/5
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 3186
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2205
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3636
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3573
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3330
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5580
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16635
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 630
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2925
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 6030
Фото
Все фото
3
13
5
9
14
В компании своего телеканала и Березенко: Порошенко анонсирует &quot;новое&quot; в украинской политике
В компании своего телеканала и Березенко: Порошенко анонсирует "новое" в украинской политике
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Видео
Все видео
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Зеленский скупился на "Книжном Арсенале"
Зеленский ответил относительно переговоров с Россией
Зеленский ответил относительно переговоров с Россией
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
Луценко говорит, что будет генпрокурором и "не прогнет позвоночник"
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 522
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6003
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2925
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 621
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 мая 2019
1 Просмотров: 711
Гніздо
Скільки себе пам'ятаю, лелеки гніздилися на стовпі над сусідським подвір'ям баби Христі. Вона чекала на їхнє повернення вже 25 лютого, на день ...
понедельник, 27 мая 2019 11:38

Правительство Гройсмана уходит в отставку: Парубий назвал дату

  Комментировать
Правительство Гройсмана уходит в отставку: Парубий назвал дату
Парубий дал поручение комитету рассмотреть отставку Гройсмана. Фото: УНИАН

Парламент планирует рассмотреть вопрос отставки членов Кабинета министров в четверг, 30 мая.

Об этом на согласительном совете заявил председатель ВР Андрей Парубий.

"Мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров Украины. По закону, Верховной Раде предоставляется 10 дней, и мы входим в те 10 дней на этой пленарной неделе. Поэтому даю поручение Комитету правовой политики рассмотреть в среду на комитете, чтобы мы в четверг могли рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров и премьер-министра Украины", - сказал Парубий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман готов к сотрудничеству с Зеленским

20 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров шестой президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.

Премьер-министр Владимир Гройсман написал заявление об отставке 20 мая, 23 мая Верховная Рада зарегистрировала этот документ. Отставка главы правительства влечет отставку всего состава Кабмина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правительство Гройсмана уходит в отставку: Парубий назвал дату». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

"Днепр" проиграл в финале Лиги Европы

Открыли самый красивый мост в мире

Самое читаемое
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
21
 Просмотров: 202844
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 84609
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 32692
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд
Украинские заробитчане в Польше побили рекорд 2 Просмотров: 21654
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 16282
Политика
Дефолта не будет: Гройсман ответил на предложение Коломойского
Дефолта не будет: Гройсман ответил на предложение Коломойского
Рассказали, как отбирают кандидатов в партии "Слуга народа"
Рассказали, как отбирают кандидатов в партии "Слуга народа"
Без сюрпризов: Разумков возглавил партию "Слуга народа"
Без сюрпризов: Разумков возглавил партию "Слуга народа" Просмотров: 891
"Своя шаурма не пахнет" - в сети высмеяли поздравление Зеленского
"Своя шаурма не пахнет" - в сети высмеяли поздравление Зеленского
9
 Просмотров: 1539
"Он постоянно хочет кого-то "сделать" - в Раде злятся на Зеленского
"Он постоянно хочет кого-то "сделать" - в Раде злятся на Зеленского Просмотров: 1567
Больше всего комментируют
19
У Зеленского просят Порошенко звание Героя Украины
11
МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым
7
Зеленский с женой открыли центр для наркозависимых
4
Признавалась в любви Путину - сорвали концерт певицы
3
Из-за Филарета церковь может потерять томос
Голосов: 3735
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua