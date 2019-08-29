Правительство Гройсмана сложило полномочия

Премьер-министр Владимир Гройсман объявил о сложении полномочий его Кабинета министров.
Об этом он сказал на первом пленарном заседании Верховной Рады ІХ созыва.
"Согласно Конституции, я как премьер-министр Украины и правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой. Сегодня делаю заявление о сложении этих полномочий", - заявил Гройсман.
Он поблагодарил всех за сотрудничество и пожелал новому парламенту "постоянного чувства ответственности. Ведь сегодня в этом зале сконцентрировано большинство, которое способно делать быстрые и необходимые изменения".
Председательствующий на заседании Дмитрий Разумков отметил, что по Конституции, до формирования нового Кабинета министров нынешнее правительство продолжает выполнять свои полномочия.
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Утром состоялось торжественное заседание Верховной Рады ІХ созыва. 424 народных депутата присягнули на верность Украине.
Впервые в истории Украины одна партия получила большинство мест в парламенте. "Слуга народа" вместе с мажоритарщиками набрала 254 места. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест заняли самовыдвиженцы.
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