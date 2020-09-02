Правительство готовится проводить заседания в режиме онлайн

Правительство уже предусмотрело возможность дистанционно принимать участие в заседании. Фото: Pixabay

2 сентября Кабинет министров Украины принял постановление о внесении изменений в регламент правительства о порядке проведения онлайн-заседаний.

Решение было принято на заседании правительства, об этом написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

По его словам, правительство уже предусмотрело возможность дистанционно принимать участие в заседании.

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"Теперь мы расширяем эту норму регламента, которая позволит нам вообще проводить заседание в онлайне, а также перевести в такой режим работы правительственные комитеты, которые являются постоянно действующими органами для согласования проектов нормативно-правовых документов, которые выносятся на заседание правительства", - отметил он.

Регламент дополнили нормой о возможности проведения онлайн-заседаний.

"С целью реализации указанной регламентной нормы возникла необходимость урегулировать процедурные вопросы, связанные с организацией проведения таких заседаний", - добавил Немчинов.

В Киеве, под Кабинетом министров, в ночь на 2 сентября прошла акция протеста. Участники требовали отменить ограничения на проведение культурных мероприятий во время адаптивного карантина. В акции приняли участие несколько сотен активистов.