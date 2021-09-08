Правительство готовит санкции против россиян за Керченский мост

Санкции предлагают применить сроком на 5 лет. Фото: pixabay.com

Кабинет министров Украины предлагает ввести санкции касаемо 30 лиц, которые причастны к незаконному строительству моста через Керченский пролив и незаконной перепланировке парков Севастополя.

"Правительство Украины будет реагировать на любые действия лиц, которые угрожают нарушению украинского суверенитета. Мы будем прикладывать необходимые усилия, чтобы все причастные к совершению преступлений на территории украинского Крыма понесли ответственность за свои действия", - отметил заместитель министра по вопросам реинтеграции ТОТ Игорь Яременко, пишут на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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В случае выявления имущества на территории Украины, санкции против соответствующих лиц запретят пользования им. Также запретят проведение экспортно-импортных операций, вывод капиталов за пределы территории Украины, остановят выполнение экономических и финансовых обязательств.

Санкции предлагают применить сроком на пять лет.

1 октября 2020 года Европейский Союз расширил санкции против участников строительства Керченского моста. В черный список вошли два физических лица и четыре компании.