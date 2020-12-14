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понедельник, 14 декабря 2020 16:46

Правительство добавило новые карантинные ограничения с 19 декабря

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Правительство добавило новые карантинные ограничения с 19 декабря
Кабмин усилил некоторые запреты с 19 декабря. Фото:pixabay

Кабинет министров Украины ужесточил карантинные ограничения с 19 декабря.

Об этом сообщили на сайте Кабмина.

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Большинство ограничений остались без изменений. Но есть некоторые нововведения.

Запрещено:

- Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы / класса и в присутствии посетителей.
- Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.
- Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.
- Работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.
- Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Кабинет министров введет локдаун с 8 по 24 января.

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