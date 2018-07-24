Практика политической торговли министерскими должностями вредит качественной работе правительства - Николаенко

Глава партии "Основа" Андрей Николаенко считает, что Украине необходима деполитизация правительства. Фото: znaj.ua

Украине нужно профессиональное и технократическое правительство, а не политизированное распределение министерских портфелей между партиями и группами влияния. Об этом во время пресс-конференции в Кропивницком рассказал глава партии "Основа" Андрей Николаенко.

"Если партии-победители на выборах снова будут торговать должностями, то снова будет беспорядок и коллапс", - заявил Николаенко.

Своей задачей лидер "Основы" назвал воплощение принципов разумного управления при формировании власти в Украине.

"Сегодня в мире деньги дают под бизнес-план и команду. Мы разработали Программу стремительного развития экономики, сейчас формируем команду. Уже проведена колоссальная работа, мы создаем команду, которую можно назвать "министры под ключ". Осенью мы их представим обществу. Это специалисты , которые предлагают конкретные изменения", - заверил он.

Николаенко отметил, что Украине необходима деполитизация правительства.

"Наша задача, чтобы у нас в правительственной команде было меньше политики, но больше профессионализма. Украине нужна максимально профессиональная команда, а не очередное политическое правительство", - подытожил Николаенко