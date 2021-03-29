Позитив от реформ видит 1% украинцев

Украинцы преимущественно негативно относятся к реформам. Фото: РБК-Украина

Более половины украинцев - 52% ощутили последствия реформ, однако относятся к ним преимущественно негативно. О положительных последствиях говорит 1% граждан.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

Признаками необратимости реформ для 55,6% опрошенных является увеличение благосостояния их семей. Положительные темпы роста экономики и возможность получать качественные услуги от государства также называют важными показателями.

Только негативный опыт влияния реформ имели 27,3% граждан. Положительными последствия назвал 1% респондентов. Как хорошие, так и плохие результаты почувствовали 23,6% украинцев.

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Заметные последствия 16,7% ожидают увидеть через 2-3 года.

Опрос проводился в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!". Его финансировало Агентство США по международному развитию. Прошло в декабре 2020 - январе 2021-го среди 2040 участников. Погрешность выборки составляет 2,2%.

По данным опроса КМИС, 26,7% украинцев не слышали о том, что в Украине в последние годы реализуют судебную реформу. В Украине невысокий уровень осведомленности граждан, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.