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пятница, 24 декабря 2021 01:01

Позиция Лукашенко по Крыму зависит от действий украинских властей - посол Беларуси

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Позиция Лукашенко по Крыму зависит от действий украинских властей - посол Беларуси
Посол Беларуси объяснил позицию Лукашенко по Крыму. Фото: Радио Свобода

Позиция Александра Лукашенко относительно статуса аннексированного Россией Крыма зависит от отношений Лукашенко с украинскими властями.

Об этом сказал посол Белоруссии в Украине Игорь Сокол в эфире украинского телеканала "Наш".

"От позиции Украины будет зависеть позиция президента Республики Беларусь. Мы видим, что за последние полтора года Украина полностью радикализировалась по отношению к Республике Беларусь, поэтому все дальнейшие действия президента… будут ответными шагами на действия украинской власти", – сказал Сокол.

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Он добавил, что Беларусь "никогда не подвергала сомнению территориальную целостность и суверенитет Украины, но мы должны исходить из реальной политики".

"Александр Григорьевич признает или не признает, поедет он туда (в Крым) или нет – зависит только от действий украинской власти", – отметил Сокол.

30 ноября самопровозглашенный президент Беларуси, диктатор Александр Лукашенко назвал украинский Крым "русским".

Также заявил, что имеет "полное право" на посещение Крыма и назвал полуостров "своим".

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