Пожары на Луганщине: Рада хочет наказать руководителя области

Верховная Рада приняла отчет временной следственной комиссии о расследовании причин возникновения масштабных пожаров на Луганщине в 2020 году.

За соответствующее постановление проголосовали 319 нардепов. ВСК предлагает обратиться в Кабмин с предложениями безотлагательно разработать и утвердить порядок оказания помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

Согласно отчету, предлагают обратиться к президенту и Кабмину относительно инициации увольнения руководителя Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, а также главы военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка.

ВСК также предлагает выделить средства на установление и обеспечение функционирования в Луганской области автоматизированной системы централизованного оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций или их угрозы.

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В результате пожара 6 июля 2020-го в Луганской области сгорели 80 дач и 45 домов. Огонь уничтожил 5 тыс. га леса.

30 сентября стало известно, что на Луганщине повторно начались масштабные пожары в трех местах. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам пожаров, где пламя охватило более 9,3 тыс. га, начали уголовные производства.

3 октября ГСЧС сообщила, что в ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружили тела семерых человек. Кроме этого 18 человек получили травмы, в том числе трое сотрудников ГСЧС. Четыре человека считались пропавшими без вести. Впоследствии спасатели обнаружили их останки. Таким образом, погибшими в результате пожаров считаются 11 человек.

22 октября следователи ГБР начали досудебное расследование по факту возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

2 декабря 2020 года Верховная Рада создала ВСК по расследованию причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области.