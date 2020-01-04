Поздравление Зеленского играет на Путина - Вятрович

Тональность поздравления президента, что российской агрессии против Украины якобы нету, говорит Вятрович.

Выступление президента Владимира Зеленского 31 декабря ложится в концепцию кремлевской пропаганды о "гражданской войне" в Украине.

Об этом сказал бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович в эфире одного из телеканалов.

"Что меня особенно обеспокоило в этом послании президента. Сама его тональность.

А тональность заключается в том, что украинцев "надо примирить". Это абсолютно ложится в концепцию Путина. О том, что в Украине "гражданский конфликт". И собственно из-за этого нас надо "мирить".

И президент Зеленский предлагает в качестве "примирения" какую-то такую ​​абсолютно безликую идентичность, которая должна была объединить украинцев. И в этом как раз самая большая опасность - это абсолютно играет для российской пропаганды, что между Украиной и Россией нет войны. Что в Украине есть "внутренний конфликт", - объяснил Вятрович.

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В видеообращении президент Владимир Зеленский заявил: "Неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку".