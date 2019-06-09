Поющий ректор возглавил список Аграрной партии

Поплавский идет на выборы с Аграрной партией Украины. Фото: Агрополит

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии Украины.

Об этом сообщили на съезде партии, передает пресс-служба политсилы.

"Политический совет партии провел свое заседание перед съездом, на котором единогласно было согласовано сформированный президиумом политического совета партии, избирательный список кандидатов в народные депутаты от Аграрной партии Украины в общегосударственном округе ... Первый - Поплавский", - говорится в сообщении.

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Также в список вошли:

- Лилия Бортич, член Политсовета Аграрной партии Украины.

- Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады.

- Анна Мадей, председатель Молодежного крыла Аграрной партии.

- Владимир Шушкевич, политик.

Партия ВО "Свобода идет на досрочные парламентские выборы вмести с "Нацкорпусом", "Правым сектором", " Государственной инициативой Яроша", "Организацией украинских националистов" и "Конгрессом украинских националистов". Националисты заявили об объединении и обнародовали первую десятку списка.