Появился полный текст документа о подозрении в государственной измене Порошенко

Опубликован полный текст подозрения пятому президенту Петру Порошенко в государственной измене.

Дело касается поставок угля из оккупированной Донбасса и Луганщины под видом антрацита из Южно-Африканской республики, говорится в расследовании "Украинской правды".

В расследовании можно ознакомиться с полным документом о подозрении. Всего 32 страницы.

Инициатором схемы СБУ считает неназванных "высокопоставленных чиновников РФ", целью которых было вредительство Украине. План заключался в создании "искусственного дефицита угля" и организации поставок из ОРДЛО, которые должны помочь самопровозглашенным "республикам".

По версии следствия, помощник российского президента Владислав Сурков и заместитель руководителя правительства Дмитрий Козак привлекли к сотрудничеству пророссийского Виктора Медведчука.

Он, в свою очередь, договорился с Петром Порошенко. Как и когда именно – следствие "не установило". Так они стали соорганизаторами схемы снабжения угля.

Порошенко "присоединился к предложению Медведчука" ради "собственных политических интересов". Мол, обострение в отношениях с россиянами и срыв отопительного сезона могли угрожать пятому президенту падением рейтингов и доверия. А он хотел этого предотвратить, пишет СБУ.

Роль Медведчука описывается как коммуникация и обмен информацией между соучастниками, в частности российским руководством. А роль Порошенко, по утверждению следствия, заключалась в согласовании и законспирированной координации действий, управленческих и кадровых вопросах, административном воздействии.

В начале ноября 2014 года Порошенко созвал СНБО, на котором потребовал прекратить импорт из ЮАР и проверить поставщиков.

В тот же день, когда состоялось заседание СНБО, Министерство внутренних дел, возглавляемое Арсеном Аваковым, и Генпрокуратура под руководством Виталия Яремы начали расследование против руководителя "Укринтерэнерго" Владимира Зиневича. Речь шла о якобы сомнительном качестве африканского угля и завышенных ценах. Поставщик из ЮАР отказался работать с Украиной. Служба безопасности пишет, что к сфабрикованному делу причастно именно МВД и ГПУ.

К концу ноября 2014 года начался следующий этап – организация закупок в ОРДЛО. Тогда Порошенко, по утверждению СБУ, оказывал давление на сотрудников Министерства энергетики и угольной промышленности, Нацбанка, руководство "Центрэнерго".

"Преступная схема", которую предоставила СБУ

Партнерами с другой стороны линии разграничения были государственные "Шахта имени К.И. Киселева" и "Луганскуголь", на которые указали террористы. Чтобы скрыть преступление, шахты перерегистрировали по фиктивным адресам в Киеве.

Доказательства, которые есть у СБУ

В конце декабря 2014 и начале января 2015 года шахтам заплатили несколькими траншами в общей сложности 30 миллионов гривен, то есть около 1,9 млн долларов по тогдашнему курсу. Эти деньги были переданы наличными в качестве предоплаты. Только после этого боевики начали загружать угли.

За пол месяца обе шахты подписали с "Центрэнерго" договоров на 1,6 млрд гривен каждая, что равнялось около 100,25 млн долларов. Всего за 2015 год, по подсчетам следствия, предприятия с оккупированных территорий получили не менее 205,391 млн. гривен (почти 13 млн. долларов) государственных средств из запланированных более 3,168 млрд. (более 200 млн. долларов).

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20 декабря 2021 пятому президенту и лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко объявили подозрение в госизмене.