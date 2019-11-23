Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев

Минкульт опубликовал жуткий мульфильм о Голодоморе-геноциде.

В сети появился мультфильм "Голодный Дух - День памяти жертв Голодомора". Его опубликовало Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

В видеоработе показано, как советские большевики уничтожали украинцев Голодомором-геноцидом в 1932-33 годах.

От искусственного голода в Украине в 1932-1933 годах умерли более 7 млн человек.

В пик смертности - в июне 1933 года в Украине умирали ежесуточно 34 170 человек. Каждые 5 секунд - 2 человека. Настоящее количество жертв невозможно подсчитать. Ведь советская власть уничтожала все документы, касающиеся геноцида против украинского народа.

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23 ноября в Украине чтят память ​​жертв Голодомора. Он был устроен советской властью. С его помощью Иосиф Сталин хотел подавить свободолюбие украинского народа.