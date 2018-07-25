Появился еще один претендент на президентское кресло

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко идет в президенты. Фото: УНІАН

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко будет баллотироваться в президенты.

Соответствующее видео с эфира телепрограммы он выложил в Facebook.

На реплику ведущего "думаю, что это будет разговор с кандидатом в президенты" Наливайченко ответил: "Я уже определился для себя. С движением "Справедливість" мы несколько лет работали для того, чтобы иметь план для страны, видение, поддержку. Ясно, что участвуем в президентских выборах. Да".

В феврале 2016-го Наливайченко и лидер "Батьківщина", бывший премьер-министр Юлия Тимошенко заявляли об объединении своих сил "для недопущения новой революции".

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.