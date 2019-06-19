Появилось видео с места гибели Тымчука

Тымчук застрелился в собственной квартире. Фото: Rabinovich TV

В сети показали первые кадры с места гибели народного депутата Украины Дмитрия Тымчука.

Мужчина был найден мертвым в своем доме. По предварительной версии, он чистил дома наградной пистолет, при чистке оружия нанес себе ранения.

Тело депутата нашли в его квартире по адресу бульвар Перова, 10-а, в Киеве.

В дом, где находится квартира Тимчука, никого не пускают. К месту прибыл глава Нацполиции Сергей Князев и начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

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В Киеве в возрасте 46 лет погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По предварительной информации, депутат случайно выстрелил себе в голову во время чистки пистолета. Следователи рассматривают 3 версии гибели политика, среди которых - убийство.