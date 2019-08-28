Появилось фото большинства в Раде

Моно-большинство из "Слуги народа" появилось в сессионном зале Верховной Рады накануне первого дня работы.

Фото опубликовал сайт LB.ua

Автор: Lb.ua "Слуги народа" сели поближе к трибуне.

Будущая фракция, которая насчитывает 254 нардепа, уселась в креслах поближе к трибуне.

Представители аппарата ВР и руководители главных структурных подразделений проводят мастер-класс для будущих депутатов, они тестируют систему голосования "Рада-3".

Обучение проходит без присутствия прессы. В то же время все входы на территорию парламента охраняют патрули полиции.

Автор: Lb.ua Дмитрий Разумков - глава партии и вероятный спикер - наблюдает возле колоны за обучением.

В сессионный зал "слуги народа" пришли почти в полном составе. Голосуют и на табло высвечивается цифра парламентского большинства для результативного принятия решений.

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В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 424 нардепа. Их украинцы избирали на внеочередных выборах 21 июля. В парламент, кроме "Слуги народа", прошли "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43, "Батькивщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" - 20, остальные партии - 10, самовыдвиженцы - 46.