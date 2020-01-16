Появились очередные записи разговоров якобы Гончарука

Якобы говорили об экономике на примере оливье на новогоднем столе.

В сети опубликовали третью часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.

Голос, похожий на главу правительства, сообщил, что нужно представить президенту Владимиру Зеленскому реалистичный прогноз в стране на следующие три года.

"Смотрите. Скажу человеческим языком на ... Ему (Зеленскому) надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, означает, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе...", - сказал якобы премьер.

Его мысль продолжил будто бы Сологуб: "Не будет дороже, чем в этом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук назвал ситуацию в "Слуге народа" санта-барбарой

Заказчиками акции с "отставки" премьера Алексея Гончарука могут быть как финансово-политические группы так и Россия. Об этом в кулуарах заявил председатель фракции и партии "Слуга народа" Александр Корниенко.