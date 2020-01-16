Акция с "отставкой" Гончарука может иметь российский след - "слуга народа"

"Не исключено, что записи делали люди, инспирированные не внутри страны, а снаружи", - говорят в партии власти.

Заказчиками акции с "отставки" премьера Алексея Гончарука могут быть как финансово-политические группы так и Россия.

Об этом в кулуарах заявил председатель фракции и партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"На заседании фракции его (Гончарука. - Gazeta.ua) не было, пленки не обсуждали. Не голосовали (по отставке). Мы скоро вообще не будем комментировать что-нибудь со словом Telegram", - сказал нардеп.

На вопрос журналистов: "Чья эта акция против премьера могла быть?" Корниенко ответил:

"В стране происходят реформы, есть много сторон, которым они не нравятся. И внутри страны и снаружи. Искать заказчиков этой акции можно долго: от финансово-политических групп внутри страны до внешних врагов".

Председатель фракции СН напомнил, что у правительства есть "юридически-политический иммунитет в течение года".

"Поэтому об этом (отставке. - Gazeta.ua) говорить не приходится.

Касательно содержания разговоров, я не говорю об их подлинности, но само содержание касается обсуждения в принципе неплохих вещей - экономической ситуации, как с ней справиться. Как выйти на те положительные показатели, о которых говорило правительство. Они не обсуждали какие-то назначения за деньги или взятки.

Другая сторона - вопрос безопасности. Оно нас очень волнует. Этим вопросом особенно займемся. Не исключено, что эти записи делали люди, инспирированные не внутри страны, а снаружи. И в условиях войны ситуация по защите безопасности от прослушиванию топ-чиновников достаточно остроя. Получается, могут прослушивать премьер-министра, министров, руководство Национального банка. Это стратегические люди, стратегические должности.

Если это аутентичные голоса, надо выяснить, кто их прослушивал, с какой целью. Это вообще материал для Службы безопасности", - заявил Корниенко.

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15 января вечером нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий искали в Кабинете министров премьера Алексея Гончарука, чтобы "заставить его уйти в отставку". В "Слуге народа" считают обнародование записей против Алексея Гончарука провокацией группы Игоря Коломойского.