Появились новые подробности возвращения Коломойского

Игорь Коломойский вернулся в Украину. Фото: УНІАН

Олигарх Игор Коломойский прилетел в Украину с 2 компаньонами. Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Игорь Коломойский прилетел чартером из Тель-Авива в Днипро в 2:55.

Вместе с ним прилетели 2 человека - бизнесмен Тимур Миндич и народный депутат фракции "Відродження" Андрей Шипко.

Коломойский не находится в розыске, на его имя стоит только индекс информирования о прилете и отлете при прохождении контроля, так что контроль он прошел без проблем.

Ранее в Днипро уже вернулся бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов", - сообщил Бутусов.

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Игорь Коломойский ни был в Украине с 2017-го. Проживал в Швейцарии и Израиле.