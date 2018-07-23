Появились новые подробности в деле Ефремова

Генпрокуратура подала в суд ходатайство о заочном расследовании для сообщников бывшего председателя фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Об этом сообщили в ведомстве.

Речь идет о народном депутате Украины 7-го созыва Сергея Горохова, бывшего председателя Луганского областного совета Валерия Голенко, его первого заместителя Евгения Харина, Луганского городского голову Сергея Кравченко и его первого заместителя Манолиса Пилавова.

Их подозревают в совершении в первой половине 2014 году на территории Луганской области тяжких и особо тяжких уголовных преступлений совместно Ефремовым - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена, создание террористической группы, захват государственных зданий.

Подозреваемые находятся в розыске.

ГПУ получила постановления следственного судьи о разрешении на задержание подозреваемых.

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Александра Ефремова обвиняют в государственной измене и в помощи во время захвата здания Луганского управления СБУ, организационной поддержке террористической организации ЛНР, изменении территориальных границ Украины, что привело к гибели людей.

Бывшего "регионала" задержали в 2016-м в июле. Хотел вылететь из Украины в Вену, столицу Австрии. С 1 августа 2016 он содержится под стражей в следственном изоляторе.

Ефремова судят в Старобельске Луганской области. Это единственный город в области, где есть следственный изолятор.