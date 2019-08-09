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пятница, 09 августа 2019 13:17

Появились новые подробности дела "Роттердам+"

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Появились новые подробности дела &quot;Роттердам+&quot;
Задержали одного из подозреваемых - бывшего члена НКРЕКП Владимира Евдокимова.

Один из подозреваемых по делу "Роттердам +" задержали 8 августа - это бывший член НКРЕКП Владимир Евдокимов. Об этом рассказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Сейчас Соломенский суд избирает фигуранту меру пресечения. Прокуроры просят залог 50 млн грн, пишет "Українська правда"

"По другим фигурантам, которых не задержали, потому что они находятся за пределами Украины, по ним начат уголовный процесс, то есть им объявлены подозрения, их вызвали к детективам во вторник, среду и в разные даты и, в случае их неявки, будут использоваться меры по их розыску", - сказал Холодницкий.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением 6-м лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+", в частности экс-главе Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрию Вовку.

Потребителям электроэнергии нанесен 18,87 млрд грн убытков, сообщили в ведомстве.

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