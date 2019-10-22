Появились новые подробности дела Грымчака

Грымчака задержали в августе.

Генеральная прокурората изменила подозрение бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник, пишет "РБК-Україна"

Подозрение переквалифицировали на "злоупотребление влиянием".

Сейчас неизвестно, изменена ли подследственность дела. По словам адвоката, в случае передачи дела в НАБУ ее будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

"В связи с тем, что должность моего клиента на момент задержания была замминистра, и сумма этой неправомерной выгоды имеет значительный размер, то исключительной подследственностью этого дела должно быть НАБУ. Насколько мне известно, в пятницу соответствующие процессуальные документы должны быть рассмотрены руководством ГПУ для того, чтобы изменить эту подследственность", - сказал он.

Ранее Грымчака подозревали в мошенничестве.

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14 августа Юрия Грымчака задержала в столице Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро. Якобы требовал $1,1 млн взятки от компании за влияние на Верховный суд и чиновников министерств культуры и юстиции, Киевской горгосадминистрации и Украинского государственного института культурного наследия для принятия необходимых решений. Речь шла о взыскании через суд долга с другого предприятия и разрешении на строительство в Киеве.