Появились детали переговоров Зеленского и Байдена

Байден и Зеленский встретятся 1 сентября. Фото: коллаж Gazeta.ua

Встреча президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского состоится 1 сентября в 14:00 в Овальном кабинете Белого дома.

Об этом говорится в публичном расписании американского президента.

"В 14:00, 21:00 по киевскому времени, президент примет участие в двусторонней встрече с многоуважаемым Владимиром Зеленским, президентом Украины", - говорилось в сообщении.

Пока нет информации о возможном совместном брифинге президентов после переговоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль внимательно следит за деталями поездки Зеленского к Байдену

Далее по графику у Байдена запланирован еженедельный экономический брифинг в 16:30.

Первым вопросом на встрече с президентом США Джозефом Байденом Владимир Зеленский планирует обсудить тему временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Также будут обсуждать тему инвестиций и "Северного потока - 2".