Появились детали переговоров Зеленского и Байдена

Встреча президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского состоится 1 сентября в 14:00 в Овальном кабинете Белого дома.
Об этом говорится в публичном расписании американского президента.
"В 14:00, 21:00 по киевскому времени, президент примет участие в двусторонней встрече с многоуважаемым Владимиром Зеленским, президентом Украины", - говорилось в сообщении.
Пока нет информации о возможном совместном брифинге президентов после переговоров.
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Далее по графику у Байдена запланирован еженедельный экономический брифинг в 16:30.
Первым вопросом на встрече с президентом США Джозефом Байденом Владимир Зеленский планирует обсудить тему временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Также будут обсуждать тему инвестиций и "Северного потока - 2".
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