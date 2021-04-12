"Повышайте экономику, а не приложения разрабатывайте" - Разумков внезапно раскритиковал правительство

Разумков назвал инициативу Федорова "странной". Фото: Наталья Шаромова, censor.net

Правительство в первую очередь должно сосредоточиться на улучшении экономики. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете в понедельник, комментируя заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова об онлайн-голосовании народных депутатов.

"В СМИ появилась информация о планах Министерства цифровой трансформации разработать приложение, которое бы позволило обеспечить онлайн-голосование. Было много дискуссий с фракциями, группами. Кто-то поддерживает, кто-то - нет.

Но думаю прежде всего надо исходить из того законодательства, которое есть. Если парламент примет соответствующие изменения - мы обязательно обратимся в профильное министерство по предложению о разработке соответствующего приложения.

А пока следовало бы сконцентрировать внимание на доработке тех приложений, которые есть сегодня. Это первое.

И второе. Вы понимаете, что прежде всего для того, чтобы улучшить нашу работу - нужно улучшить свою. Думаю, что вопрос не в приложениях, а в том, что Кабинету министров в первую очередь нужно сосредоточить свое внимание на улучшении жизни наших граждан. В экономическом плане, социальном, медицинском.

Выглядит немного странно, когда сегодня все вынуждены с серьезными проблемами, особенно в Киеве, добираться до работы. А мы, как власть, будем для себя приложения разрабатывать, для того, чтобы сделать свою жизнь более удобной. И работать из дома на диване. А кто-то - и не из дома на диване", - сказал Разумков.

"Возможно лучше сконцентрировать внимание на каком-то приложении, который бы помог людям зарабатывать больше, жить лучше", - добавил спикер.

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Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что для министров и народных депутатов разработают систему голосования с помощью мобильного приложения. "У меня есть задача от президента - сделать голосование и в Кабинете министров, и в Верховной Раде с помощью специального приложения и по электронной подписи", - сказал Федоров.