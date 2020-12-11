Потенциальный глава Ивано-Франковской области: СМИ рассказали о деталях биографии Андрея Бойчука

Новым главой Прикарпатья рассматривают Андрея Бойчука

После увольнения Виталия Федорова с должности главы Ивано-Франковской области остро стал вопрос назначения его замены.

Как пишет "Мисто", в Кабмине есть представление о новом руководителе Прикарпатья - франковце Андрее Бойчуке.

Бойчук родился и вырос в Ивано-Франковске, 10 лет жил в Киеве, а перед этим 8 лет - в Одессе. Основал БФ "Центр волонтерских инициатив", который занимался изготовлением спецодежды для медучреждений и полиции Прикарпатья во время пандемии.

Окончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа. С 2002 по 2011 работал в газотранспортной сфере в управлении магистральных газопроводов ОАО "Укртрансгаз" в Одесской области, Киевской и Ивано-Франковской на должностях от машиниста технологических компрессоров до ведущего инженера в Департаменте капитального строительства, ремонта и МТП Укртрансгаза.

Во время Революции Достоинства был сотником 37-й Сотни Самообороны Майдана. 18 февраля 2014 был дежурным сотником в Мариинском парке во время штурма сил самообороны "титушками" и силовиками Януковича. Сотня под руководством Бойчука взяла под охрану 93 диппредставительства в Киеве. Бойчука назначили советником Парубия, а затем и в Минэнерго. Там он был помощником министра Юрия Продана, впоследствии стал директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора. Также Бойчук выступил против министра энергетики Демчишина и его решения подписать договор с "Крымским федеральным округом РФ" по поставкам электроэнергии.

"В связи с этим прецедентом он вошел в конфликт как с министром, так и с администрацией Порошенко, что в дальнейшем привело к его увольнению из министерства. Главной претензией к Бойчуку была именно его жесткая позиция, которая якобы не подходила чиновнику высокого ранга", - говорится в материале.

Во время работы в Минэнерго в Бойчука была критическая позиция и к работе руководителей Нафтогаза Андрею Коболеву и Юрию Витренко. На сайте Президента зарегистрирована на его имя петиция об отстранении Коболева с должности, требованиями провести аудит деятельности госкомпании и проверки обоснованности ценообразования на газ. Через 2 года после этого он собрал специалистов энергетической сферы и вышел с ними на пресс-конференцию против руководства Нафтогаза. После увольнения из министерства Бойчук продолжил быть помощником и советником Андрея Парубия по энергетическим вопросам.

Сотрудничество Бойчука с мировыми диаспорными организациями началось в 2016. Бойчук был участником американо-украинских конференций в США. Также основал ОО "Корпус защитников революции Достоинства" и с волонтерами занимался помощью армии и добровольческим батальонам. Он поддерживал кампанию в поддержку Нацгвардейца Виталия Маркива, встречал его в аэропорту.

"Также был на акциях в поддержку обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Ведет радикальную антироссийскую политику, в том числе и в гуманитарной сфере по русскому языку", - говорится в материале.

Имеет Орден "За мужество" III степени, Медаль "За жертвенность и любовь к Украине".