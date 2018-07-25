Постоянно держим на контроле обеспечение жильем семей погибших участников АТО - Третьяков

Нардеп Александр Третьяков заявил, что выполнение бюджетной программы по обеспечению жильем семей погибших участников АТО и участников АТО, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны I и II групп происходит по графику

Комитет ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью постоянно держит на контроле состояние выполнения бюджетной программы по обеспечению жильем семей погибших участников АТО и участников АТО, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны I и II групп.

Об этом заявил председатель Комитета, народный депутат Александр Третьяков.

"На сегодняшний день можно говорить, что выполнение программы идет по графику и государство выполняет свои обязанности перед этими людьми и их семьями", - отметил Третьяков.

По словам председателя комитета, в текущем году по этой бюджетной программе уже выделено более 393 млн. гривен для обеспечения жильем 424 семей.

"В целом за период 2015-2017 годов из госбюджета было выделено 1,36 млрд. гривен для обеспечения жильем 1921 семьи погибших участников АТО и участников АТО с инвалидностью. На сегодня приобрели жилье 1860 семей. 61 семье еще предстоит определиться касательно жилья до конца этого года. Деньги на это уже перечислены на их счета", - подчеркнул народный депутат.