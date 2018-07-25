Постоянно держим на контроле обеспечение жильем семей погибших участников АТО - Третьяков

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 1845
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1332
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2646
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 504
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6561
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 630
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1008
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3078
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3313
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Фото
Все фото
3
4
19
5
4
Друг Порошенко &quot;засевает&quot; округ тортами
Друг Порошенко "засевает" округ тортами
Советник Авакова позирует в плавках и возбуждает женщин в сети
Советник Авакова позирует в плавках и возбуждает женщин в сети
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
Кароль засветилась на фестивале Тимошенко
Кароль засветилась на фестивале Тимошенко
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Видео
Все видео
Скандальный ролик Порошенко: полицейские задержали Приходько по дороге на суд
Скандальный ролик Порошенко: полицейские задержали Приходько по дороге на суд
Украинский летчик-истребитель поверг в восторг Порошенко
Украинский летчик-истребитель поверг в восторг Порошенко
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
СМИ поймали губернатора Запорожья на большом обмане
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
"Гройсману позвоню, дам поручение. Пи*арасты е*аные" - Ляшко козырнул связями в правительстве
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4401
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 855
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4464
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3672
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27199
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 1611
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
среда, 25 июля 2018 10:10

Постоянно держим на контроле обеспечение жильем семей погибших участников АТО - Третьяков

  Комментировать
Постоянно держим на контроле обеспечение жильем семей погибших участников АТО - Третьяков
Нардеп Александр Третьяков заявил, что выполнение бюджетной программы по обеспечению жильем семей погибших участников АТО и участников АТО, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны I и II групп происходит по графику

Комитет ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью постоянно держит на контроле состояние выполнения бюджетной программы по обеспечению жильем семей погибших участников АТО и участников АТО, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны I и II групп.

Об этом заявил председатель Комитета, народный депутат Александр Третьяков.

"На сегодняшний день можно говорить, что выполнение программы идет по графику и государство выполняет свои обязанности перед этими людьми и их семьями", - отметил Третьяков.

По словам председателя комитета, в текущем году по этой бюджетной программе уже выделено более 393 млн. гривен для обеспечения жильем 424 семей.

"В целом за период 2015-2017 годов из госбюджета было выделено 1,36 млрд. гривен для обеспечения жильем 1921 семьи погибших участников АТО и участников АТО с инвалидностью. На сегодня приобрели жилье 1860 семей. 61 семье еще предстоит определиться касательно жилья до конца этого года. Деньги на это уже перечислены на их счета", - подчеркнул народный депутат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Постоянно держим на контроле обеспечение жильем семей погибших участников АТО - Третьяков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

"Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу": премьер рассказал о языковой политике

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 473450
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 226278
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 3 Просмотров: 104068
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
14
 Просмотров: 49238
Умерла звезда сериала &quot;Санта-Барбара&quot;
Умерла звезда сериала "Санта-Барбара" Просмотров: 16859
Больше всего комментируют
11
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
5
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
4
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
4
"Серый кардинал" президента объяснил, почему Порошенко не Янукович
Голосов: 17379
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua