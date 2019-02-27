Поставили крест на борьбе с коррупцией - Кошулинский

Заместитель главы партии "Свобода" Руслан Кошулинский считает, что на борьбе с коррупцией после решения Конституционного суда можно поставить крест. Фото: Gazeta.ua

Конституционной суд оставил без работы Антикоррупционный суд и Национальное антикоррупционное бюро, когда отменил статью о наказании за незаконное обогащение. Об этом написал в Facebook Руслан Кошулинский, кандидат в президенты от объединенных сил националистов .

"Доборолись. Конституционный суд отменил статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание для чиновников за незаконное обогащение. Она, мол, не соответствует принципам верховенства права.

А я напомню, что принятие этой статьи было одним из требований Евросоюза о предоставлении Украине безвиза. В прошлом году эту статью признала конституционной Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI). То же подтвердил председатель Конституционного суда Литвы, где намного жестче норма действует с 2010 года (в тюрьму на 4 года сажают каждого, кто не может объяснить происхождение состояния, больше 19000 евро). Идея криминализации незаконного обогащения отражена также в Конвенции ООН против коррупции. Только в Украине все, как и всегда, по-особому".

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На борьбе с коррупцией в стране поставили крест, считает Кошулинский.

"Отмененная статья имела две важные особенности. Во-первых: заставляла чиновников объяснять, как они "честно наработали" свои сумасшедшие деньги. Во-вторых предусматривала конфискацию коррупционно нажитого имущества после доказательства вины подозреваемого.

Теперь же решением КСУ на борьбе с коррупцией поставили крест. Антикоррупционный суд и НАБУ, которые в 80% случаев использовали эту статью для обвинений, оставили без работы. Топовых чиновников-коррупционеров признали невиновными. Разворовывание бюджета сделали легальным.

Это и есть олигархия. Дорваться до власти, чтобы эксплуатировать украинцев. А тогда принять законы, чтобы обезопаситься от наказания. Поэтому делаем выводы. Избавимся олигархии - получим шанс на украинское будущее. Другого пути нет".

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. По мнению судей положение статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. Решение приняли на закрытом заседании. Отмену статьи поддержали 14 из 18 судей.