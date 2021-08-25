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Посольство США осудило нападение на Порошенко

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Посольство США осудило нападение на Порошенко
Нападение на Порошенко совершили 24 августа в центре Киева. Фото: glavcom.ua

Посольство Соединенных Штатов Америки осудило вчерашнее нападение на пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

"Политическая оппозиция фундаментальной составляющей демократического процесса. Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.

Как известно, нападение на Порошенко совершили 24 августа во центре столицы, где Порошенко участвовал в многотысячном Марше патриотов. Пятый президент вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля в это время возлагал цветы к Мемориалу Героев Небесной сотни. Кроме Порошенко досталось и нескольким ветеранам-участникам марша.

В "Европейской солидарности" ответственность за нападение титушки возлагают на Офис президента.

Позже обнародовали видео, из которого видно, как полиция быстро отвела задержанного участниками марша нападающего в сторону улицы Банковой и "спрятала" за рубежом силовиков.

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Дата
25
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