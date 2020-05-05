Послы ЕС согласовали выделение Украине 1,2 млрд евро

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1548
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 909
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1395
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1107
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1809
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1566
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3555
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2412
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4824
Фото
Все фото
7
4
3
4
3
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
В Украину прилетел самолет с 42 тыс. защитных костюмов для медиков
&quot;Решение принял&quot; - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
"Решение принял" - Кличко отреагировал на инцидент с полицейским с участием своего заместителя
Ссоры и толкотня за &quot;гречкой&quot;: партия кума Путина во время карантина устроила давку
Ссоры и толкотня за "гречкой": партия кума Путина во время карантина устроила давку
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Экономический кризис? Соратница Тимошенко пришла в Раду с сумочкой за более чем полсотни тыс. грн
Кличко пришел в гости к &quot;домашней арестантке&quot; Чорновол
Кличко пришел в гости к "домашней арестантке" Чорновол
Видео
Все видео
Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина
Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
С России могут снять "азовский пакет" санкций
С России могут снять "азовский пакет" санкций
ГБР начало расследование нападения полицейских на журналиста
ГБР начало расследование нападения полицейских на журналиста
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1044
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3591
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2511
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1566
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 99
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
вторник, 05 мая 2020 18:54

Послы ЕС согласовали выделение Украине 1,2 млрд евро

  Комментировать
Послы ЕС согласовали выделение Украине 1,2 млрд евро
Послы ЕС поддержали решение выделить Украине макрофинансовую помощь. Фото: eurid.eu

Послы ЕС согласовали выделение Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19.

Как отмечается, послы стран-членов Европейского Союза одобрили предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине макрофинансовой помощи, передает пресс-служба Совета Евросоюза.

Кроме Украины, ЕС выделит помощь еще девяти странам на сумму 3 млрд евро.

"Страны, которые являются участниками политики расширения и политики соседства, являются нашими ближайшими партнерами. Сейчас, как никогда, совершенно необходимо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в преодолении экономических и социальных последствий этого глобального кризиса", - прокомментировал решение послов ЕС министр финансов Хорватии, который в настоящее время председательствует в Совете, Здравко Марич.

Кроме Украины, макрофинансовую помощь получат Албания - 180 млн евро, Босния и Герцеговина - 250 млн евро, Грузия - 150 млн евро, Иордания - 200 млн евро, Косово - 100 млн евро, Молдова - 100 млн евро, Черногория - 60 млн евро, Северная Македония - 160 млн евро, Тунис - 600 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дети физических лиц-предпринимателей получат помощь от правительства

В то же время решение еще должны одобрить Европейский парламент и Совет.

Ранее в Европейской комиссии сообщили, что средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на "очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании". Деньги будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. Условия выделения помощи будут прописаны в меморандумах о взаимопонимании.

Советник президента назвал самый эффективный способ помочь бизнесу. Мероприятия по стимулированию украинской экономики будут внедряться поэтапно после пика заболеваемости.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Послы ЕС согласовали выделение Украине 1,2 млрд евро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Глава УГКЦ празднует юбилей: самые меткие высказывания владыки, которого поддержал Папа Римский

В российском городе умер украинский узник

Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5

Церковный совет принял важное решение

Бывший пленник Сталина стал легендой нынешней команды Зинченко

"Не спартач, Шепард": первый американец полетел в космос

Выбросили работника почты, а за ним - сейф: подробности ограбления поезда

Издали стихотворную историю церкви

Провозгласили независимость Крыма

Заработала первая железная дорога в континентальной Европе

Учителя арестовали за рассказ на уроке запрещенной теории

Раскрыли секрет, что использовали в работе первые акушерки

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 Просмотров: 42637
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 26640
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 20142
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 18558
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 14571
Политика
Рада соберется - Разумков подписал распоряжение
Рада соберется - Разумков подписал распоряжение Просмотров: 234
Зеленский утвердил обновленный состав ТКГ для переговоров в Минске
Зеленский утвердил обновленный состав ТКГ для переговоров в Минске Просмотров: 792
От добровольцев до профессионального подразделения - полк Азов празднует 6-ю годовщину
От добровольцев до профессионального подразделения - полк Азов празднует 6-ю годовщину Просмотров: 153
За апрель врачи должны получить 300% доплаты - Порошенко
За апрель врачи должны получить 300% доплаты - Порошенко Просмотров: 117
Донбассу нужна "безопасная реинтеграция" - Резников
Донбассу нужна "безопасная реинтеграция" - Резников Просмотров: 189
Больше всего комментируют
5
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
4
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
2
Фосфорная краска светится в темноте
2
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
1
В России произошел новый Чернобыль, а в Украине "накрылся" карантин: 5 блогов недели
Голосов: 16240
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua