Послы ЕС поддержали решение выделить Украине макрофинансовую помощь. Фото: eurid.eu

Послы ЕС согласовали выделение Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19.

Как отмечается, послы стран-членов Европейского Союза одобрили предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине макрофинансовой помощи, передает пресс-служба Совета Евросоюза.

Кроме Украины, ЕС выделит помощь еще девяти странам на сумму 3 млрд евро.

"Страны, которые являются участниками политики расширения и политики соседства, являются нашими ближайшими партнерами. Сейчас, как никогда, совершенно необходимо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в преодолении экономических и социальных последствий этого глобального кризиса", - прокомментировал решение послов ЕС министр финансов Хорватии, который в настоящее время председательствует в Совете, Здравко Марич.

Кроме Украины, макрофинансовую помощь получат Албания - 180 млн евро, Босния и Герцеговина - 250 млн евро, Грузия - 150 млн евро, Иордания - 200 млн евро, Косово - 100 млн евро, Молдова - 100 млн евро, Черногория - 60 млн евро, Северная Македония - 160 млн евро, Тунис - 600 млн.

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В то же время решение еще должны одобрить Европейский парламент и Совет.

Ранее в Европейской комиссии сообщили, что средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на "очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании". Деньги будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. Условия выделения помощи будут прописаны в меморандумах о взаимопонимании.

Советник президента назвал самый эффективный способ помочь бизнесу. Мероприятия по стимулированию украинской экономики будут внедряться поэтапно после пика заболеваемости.