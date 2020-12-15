После "вымышленного" Covid-19 "слуга" выдал очередное скандальное заявление

Политик считает, что Covid-статистикой манипулируют на мировом уровне. Фото: Цензор.НЕТ

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук объяснил свое скандальное заявление о том, что коронавирус является "вымышленной болезнью".

"Слуга" верит, что люди действительно болеют. Об этом он заявил эфире "Украина 24".

"Я верю, что люди болеют гриппом, пневмонией, различными видами разной степени тяжести, верю, что есть SARS, и он был идентифицирован давно, что существуют коронавирусы, и они были идентифицированы давно, еще в Советском Союзе 1960 годах".

Также он говорит, что "речь идет о всемирной уровень, манипулирование цифрами и статистикой".

"Моя личная позиция относительно того, под каким соусом это подается на мировом уровне. Все это похоже на мировую стратегию вакцинации, которая не оставляет выбора тем людям, которые имеют право распоряжаться своим здоровьем по-другому. Нет доказательств того, что это передается именно таким способом от невакцинированного человека".

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По словам Камельчука, вакцинация в Украине, если она состоится, "должна быть проведена разумно, проверенная, сертифицирована долгое время".

"Я говорю о праве человека, записанное в Конституции Украины - по собственному выбору проводить лечение, я говорю о правах в Европейской хартии о том, о чем заявляют британские и европейские чиновники, что человека заставлять нельзя", - добавил он.

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук назвал в эфире пророссийского телеканала "НАШ" Covid-19 выдумкой. За последние сутки в Украине выздоровело рекордное количество украинцев - 16 150. Почти вдвое меньше людей заболели - 8416. Всего, по состоянию на утро 15 декабря, имеем 909 082 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.