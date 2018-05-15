После трехнедельного перерыва Рада назначит выборы в регионах

Нардепы собрались после трехнедельного перерыва. Фото: zmist.pl.ua

На пленарном заседании 15 мая Верховная Рада рассмотрит вопрос назначения отдельных внеочередных местных выборов.

В парламенте зарегистрировались 344 нардепа.

Среди прочего к рассмотрению запланированы вопросы интеллектуальной собственности и связанные с проведением финала Лиги чемпионов в Киеве нюансы.

Также Рада намерена рассмотреть законопроект, которым предлагают до 31 декабря 2019 года разрешить снятие арестов и запрещений отчуждения имущества Черноморнефтегаза.

Нардепы также планируют рассмотреть законопроект о содействии привлечению иностранных инвестиций.

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Три недели Верховная Рада работала в комитетах, комиссиях, фракциях и с избирателями на округах. 14 мая парламентские руководители собрались под куполом, чтобы согласовать план работы на следующие две пленарные недели. В частности, запланировано обновление ЦИК и второе чтение законопроекта об Антикоррупционном суде.